ЦВК запропонувала 6-місячний перехідний період перед виборами після воєнного стану

Центральна виборча комісія презентувала пропозиції щодо законодавчого врегулювання виборів в Україні після припинення або скасування воєнного стану. Серед ключових ідей — запровадження шестимісячного підготовчого періоду перед стартом виборчого процесу.

Як повідомили у Центральній виборчій комісії України, голова ЦВК Олег Діденко представив напрацювання Комісії під час установчо-організаційного засідання підгрупи з питань адміністрування виборів та виборчої інфраструктури Робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо виборів в умовах особливого періоду та після війни.

За словами голови ЦВК, Комісія 7 січня цього року схвалила відповідні пропозиції та передала їх на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, ЦВК пропонує встановити шестимісячний підготовчий період після припинення воєнного стану та до початку виборчого процесу. При цьому строки самого виборчого процесу залишаються незмінними: 90 днів для виборів президента та 60 днів — для виборів народних депутатів.

Голова ЦВК пояснив, що цей період необхідний для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу стану виборчої інфраструктури, розрахунків щодо створення додаткових закордонних виборчих дільниць, уточнення даних Державного реєстру виборців і реалізації інших організаційних заходів.

Окремо він наголосив на необхідності забезпечення виборчих прав ВПО, військовослужбовців і громадян за кордоном, а також на подальшій лібералізації процедур зміни виборчої адреси й місця голосування. Також ЦВК пропонує законодавчо закріпити норму, за якою вибори не проводяться на території Росії та Білорусі, водночас українські виборці з цих країн зможуть голосувати в сусідніх безпечних державах.