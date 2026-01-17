Зеленський почав контакти з потенційними суперниками на тлі розмов про вибори – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський останнім часом проводить зустрічі та розмови з відомими публічними фігурами, яких у політичних колах вважають потенційними суперниками на можливих майбутніх виборах.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, у четвер Зеленський провів розмову з колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії. Відносини між ними погіршилися у 2024 році після невдалої контрнаступальної кампанії та подальшого звільнення Залужного з посади головнокомандувача.

Раніше цього тижня Зеленський також повідомив про зустрічі з іншими відомими особами, яких розглядають як можливих учасників політичного процесу. Серед них — волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула, а також націоналістичний активіст Сергій Стерненко. Аналітики зазначають, що всіх цих співрозмовників об’єднує висока впізнаваність і потенціал участі у виборах.

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко в коментарі Bloomberg заявив, що такі контакти відбуваються в контексті можливих президентських виборів. За його словами, Зеленський може намагатися посилити власні позиції, асоціюючи себе з популярними публічними фігурами, налагодити відносини з потенційною опозицією або навіть залучити окремих лідерів до свого політичного табору.

Активізація контактів відбувається на тлі обговорення між Україною та США мирного плану, який має бути представлений президентові Росії Володимиру Путіну. За даними Bloomberg, 20-пунктовий план передбачає проведення президентських виборів в Україні якомога швидше після досягнення режиму припинення вогню. Таку вимогу раніше публічно підтримував і президент США Дональд Трамп. Водночас Путін наразі не демонструє готовності припиняти повномасштабну війну, яка наближається до п’ятого року.

Чинне законодавство не дозволяє проводити вибори в Україні під час воєнного стану. Однак, з огляду на постійне обговорення цієї теми у мирних переговорах, Зеленський нещодавно доручив парламентарям опрацювати можливі законодавчі зміни, які дозволили б провести голосування після припинення бойових дій.

Політична активність президента відбувається у складний для нього момент. Попри те, що Зеленський і далі користується довірою більшості українців, його репутація зазнала удару через найбільший корупційний скандал за час його каденції. Наприкінці минулого року антикорупційні органи повідомили про розслідування щодо зловживань коштами, призначеними для захисту енергетичної інфраструктури. У справі фігурували особи з близького оточення президента, що призвело до відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Після цього Зеленський несподівано призначив керівника воєнної розвідки Кирила Буданова новим очільником Офісу президента. Буданов є однією з найпопулярніших постатей воєнного часу та відомий як організатор операцій углиб території Росії. За словами джерел Bloomberg, саме відставка Єрмака відкрила можливість для серії прямих контактів Зеленського з різними впливовими фігурами.

Серед тих, із ким президент уже зустрівся, — колишній віцепрем’єр з питань інфраструктури Олександр Кубраков, якого звільнили у 2024 році після конфлікту з Єрмаком. За інформацією джерел, найближчим часом заплановані й інші подібні зустрічі.

Водночас Зеленський намагається демонструвати активність і всередині країни. Після серії російських ударів, які залишили частину Києва без електрики та тепла в морозну погоду, президент публічно взяв ситуацію під особистий контроль, розкритикувавши мера столиці Віталія Кличка за недостатню підготовку та пообіцявши послабити комендантську годину для захисту мешканців.

За даними опитування Socis наприкінці минулого року, у разі проведення виборів найближчим часом Зеленський зберігав би лідерство з незначною перевагою над Залужним. Залужний міг би розраховувати приблизно на 21% підтримки, Буданов — менш ніж на 6%, а Притула — близько 1,5%.

Інше опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що корупційний скандал в енергетичній сфері знизив рівень довіри до Зеленського на 10 відсоткових пунктів. Водночас соціологи зазначають, що складна ситуація на фронті та в дипломатії раніше неодноразово призводила до ефекту «згуртування навколо прапора», що знову підвищувало підтримку президента.

Наразі жоден із потенційних кандидатів, включно із Зеленським та Залужним, офіційно не оголосив про намір балотуватися. Однак, за оцінкою Фесенка, останні дії президента свідчать про підготовку до такого сценарію. «Він промацує ґрунт і думає про майбутнє», — зазначив аналітик.