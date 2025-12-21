Судитимуть харків’янина, який підпалював автівки у місті

За даними слідства, у вересні 2025 року безробітний мешканець Харкова через месенджер Telegram отримав пропозицію «легкого заробітку» — підпали автомобілів за грошову винагороду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час листування йому надавали інструкції щодо вибору авто, підготовки засобів підпалу, фото-/відеофіксації наслідків і заходів особистої безпеки.

Унаслідок пожеж два авто згоріло повністю, ще два, які стояли поряд із ними, — частково пошкоджені / Фото прокуратура Харківської області

Спочатку харків’янин обстежував територію Салтівського району міста у пошуках автівок і надсилав «роботодавцю» фото для погодження.

Після отримання згоди чоловік вночі підходив до транспортних засобів, обливав їх заздалегідь підготовленою легкозаймистою сумішшю і підпалював запальничкою.

Займання він знімав на відео, щоб у подальшому надіслати підтвердження виконаного «завдання».

Унаслідок пожеж два авто згоріло повністю, ще два, які стояли поряд із ними, — частково пошкоджені.

Власникам завдано збитків на загальну суму близько 1,4 млн гривень. Харків’янин розкаявся і частково відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Прокурор Салтівської окружної прокуратури м. Харкова затвердив стосовно нього обвинувальний акт за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, яке заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України).

Справу розгляне Салтівський районний суд м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.