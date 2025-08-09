Зеленський щодо євроінтеграції: ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з Президентом Франції Емманюелем Макроном та Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

У бесіді з Макроном Зеленський подякував за підтримку та обмінявся думками щодо нинішньої дипломатичної ситуації. Сторони погодилися, що Україна, Франція та інші партнери мають працювати максимально продуктивно задля досягнення реального миру. Важливо, щоб Росія не змогла знову ввести в оману світову спільноту. Спільна мета – справжнє завершення війни та надійні гарантії безпеки для України і європейських країн.

Реклама

Під час розмови із Педро Санчесом Зеленський подякував за підтримку українців і поінформував про стан дипломатичних контактів. Він наголосив на важливості недопущення нав’язування Росією нереалістичних умов і відзначив спільний погляд на те, що голос Європи має бути почутий. Сторони обговорили шляхи узгодження європейської позиції та налаштовані на швидкий і конструктивний рух до справедливого миру.

Також у розмові йшлося про євроінтеграційний процес України. Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов’язання і готова розпочати перший переговорний кластер. Партнери обговорили можливі варіанти і домовилися підтримувати зв’язок для пошуку рішень.