Росія проти змін в американському “мирному плані”

Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив «Інтерфаксу», що глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв перебуває в Маямі «для розмови з нашими партнерами, з якими ми неодноразово зустрічалися, з американськими партнерами». Ушаков додав, що взагалі не знає, «чи є там українці».

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що американські переговорники запропонували провести тристоронню зустріч за участю США, України та Росії. Але Ушаков на це відповів так: «Поки що ніхто серйозно про цю ініціативу не говорив, і вона не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю».

Також він скептично відгукнувся про зміни в американському мирному плані під впливом українських і європейських представників: «Я впевнений, що ті пропозиції, які внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру».

