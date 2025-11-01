Google здійснила технологічний прорив — квантовий комп’ютер перевершив межі класичних обчислень

Компанія Google повідомила про прорив у сфері квантових технологій: її квантовий комп’ютер уперше підтверджено продемонстрував квантову перевагу, виконавши розрахунки, які для звичайних суперкомп’ютерів практично недосяжні. Про це йдеться у блозі Google Research.

Дослідники пояснюють, що експериментальна система на базі квантових бітів (кубітів) змогла розв’язати складне завдання за лічені хвилини, тоді як класичному суперкомп’ютеру для цього знадобилися б тисячі років.

«Це означає, що ми перейшли межу, за якою квантові системи реально демонструють перевагу над звичайними комп’ютерами, — і цю перевагу можна перевірити незалежно», — зазначають у компанії.

Разом із тим, у Google наголошують, що мова не йде про заміну класичних комп’ютерів. Квантові системи поки придатні лише для специфічних завдань, але відкривають шлях до розв’язання задач, пов’язаних із моделюванням хімічних процесів, створенням нових матеріалів, оптимізацією даних і криптографією.

Що таке квантовий комп’ютер

Квантові комп’ютери — це пристрої, які виконують обчислення не за допомогою звичайних бітів (0 і 1), а за рахунок кубітів, що можуть одночасно перебувати у кількох станах завдяки явищу суперпозиції.

На відміну від традиційних комп’ютерів, які послідовно перевіряють усі можливі варіанти, квантовий комп’ютер може опрацьовувати безліч сценаріїв одночасно, що дає йому потенційну перевагу у задачах із надзвичайно великою кількістю змінних.

Квантові системи також використовують явище заплутаності частинок — коли зміна стану одного кубіта миттєво впливає на інший, незалежно від відстані. Саме завдяки цим властивостям квантові комп’ютери можуть виконувати обчислення, недосяжні для класичних систем навіть найвищої потужності.