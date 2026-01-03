У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: вона в реанімації, триває розслідування

У Києві внаслідок аварії на тепломережі в Голосіївському районі 16-річна дівчина впала в яму з гарячою водою та отримала опіки близько 73% тіла. Потерпіла перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомили Поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Яма з окропом у Києві: поліція і прокуратура відкрили кримінальні провадження

За даними слідства, 2 січня 2026 року на проспекті Валерія Лобановського стався прорив труби централізованого опалення. Гаряча вода вийшла на поверхню, пошкодила асфальт і спричинила утворення провалля, яке становило небезпеку для пішоходів.

Попри наявність огородження, воно було облаштоване неналежним чином, а відповідні служби не забезпечили своєчасного реагування та встановлення попереджувальних знаків. Близько 16:00 дівчина безперешкодно потрапила до зони аварії та впала в яму з окропом. Крім того, ще одна потерпіла — 53-річна жінка — отримала опіки нижніх кінцівок, ступивши у гарячу воду, яка текла тротуаром.

Досудове розслідування триває за фактами службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.