Один із наймолодших обласних прокурорів України отримує пенсію понад 156 тис. грн і живе у Швеції — ЗМІ

Колишній обласний прокурор Дмитро Казак після звільнення з посади, ймовірно, виїхав до Швеції та вже звідти виграв суд проти Пенсійного фонду України, домігшись підвищення своєї пенсії до 156 тис. 692 грн на місяць.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Як зазначає видання, 15 грудня Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним обмеження пенсії Дмитра Казака коефіцієнтами та зобов’язав здійснювати виплати у повному обсязі. Йдеться про пенсію, яку він оформив ще до 30-річчя.

За даними журналістів, Дмитро Казак вийшов на пенсію у 29 років, а у 31 рік очолив обласну прокуратуру. Він керував Закарпатською обласною прокуратурою, а з 2022-го до початку 2024 року — Миколаївською. У 2024 році прокурор звільнився, а не пізніше травня 2025-го, за інформацією OBOZ.UA, переїхав до Швеції разом із родиною.

Видання зазначає, що можливість раннього виходу на пенсію Казак отримав після оформлення інвалідності у 2018 році. Це дало змогу за наявності 10 років стажу претендувати на спеціальну прокурорську пенсію. Після відмови Пенсійного фонду у перерахунку він звернувся до суду та домігся призначення виплати у розмірі 80% зарплати з усіма доплатами, зокрема й тими, які фактично не отримував.

OBOZ.UA звертає увагу, що пенсія Казака перевищує середню пенсію у Швеції, де державні виплати призначаються у віці 63–67 років і є значно нижчими. В Україні ж правила прокурорських пенсій досі не змінені — відповідний законопроєкт №12278 парламент ухвалив лише в першому читанні.