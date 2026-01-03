Зеленський пропонує кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Денисом Шмигалем і заявив, що пропонує його кандидатуру на посаду міністра енергетики України.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі. За його словами, він подякував Шмигалю за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту держави. Президент наголосив, що саме така системність наразі необхідна українській енергетиці, зокрема для оперативного відновлення після кожного російського удару та стабільного розвитку галузі відповідно до потреб країни.

Зеленський також зазначив, що провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко і розраховує на підтримку парламентарів такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра й міністра енергетики щодо кандидатури Дениса Шмигаля.

Реклама