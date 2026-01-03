Стали відомі імена матері та дитини, які загинули під час вибухів у Харкові

Під час вибухів у Харкові 2 січня загинули 22-річна Анастасія Пархоменко та її трирічний син Максим.

Анастасія Пархоменко з сином Максимом / Фото: Тетяна Волкова/Facebook

Про це повідомляє MediaPort з посиланням на бабусю загиблої Тетяну Волкову. За її словами, Анастасія та Максим були родом із Кривого Рогу Дніпропетровської області. На початку повномасштабної війни вони виїхали до Польщі, однак згодом повернулися в Україну й оселилися у Харкові.

Як розповіла Тетяна Волкова, у Польщі Анастасія познайомилася з чоловіком на ім’я Тимофій, після чого родина переїхала до Харкова у вересні. Анастасія пройшла стажування та близько двох місяців працювала на комп’ютерній роботі, а її син Максим відвідував волонтерський дитячий садок.

За словами бабусі, батько Максима, який родом із Криворізького району, надасть зразки для проведення ДНК-експертизи. Прощання із загиблими, ймовірно, відбудеться у Кривому Розі.

Вибухи у Харкові пролунали 2 січня близько 14:30. За даними прокуратури Харківської області, російські війська завдали по місту ракетного удару. Унаслідок атаки обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку, було зруйновано торговельний центр, що не працював. Під завалами знайшли тіла жінки та дитини, ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти.