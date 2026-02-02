ПриватБанк зупинив роботу відділення у Дружківці

ПриватБанк зупинив роботу свого відділення у Дружківці Донецької області через погіршення безпекової ситуації. Обслуговування клієнтів із цього міста буде продовжено у Краматорську.

Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку у Facebook.

Протягом доби у місті фіксуються обстріли, а рятувальники здійснюють евакуацію цивільного населення. За таких умов подальша робота відділення стала небезпечною для працівників і клієнтів.

“Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи”, – йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку нагадали, що відділення у Дружківці працювали безперервно з початку повномасштабного вторгнення, зокрема й у період тривалої відсутності електропостачання. Минулого року відділення прийняли понад 38 тисяч клієнтів, серед яких були місцеві мешканці та військовослужбовці, які проїжджали через місто.

Надалі команди з Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що розташований за 20 кілометрів, де клієнти зможуть отримати всі банківські послуги. Загалом у Донецькій області наразі працює 11 відділень ПриватБанку.