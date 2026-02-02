        Суспільство

        ПриватБанк зупинив роботу відділення у Дружківці

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 08:11
        читать на русском →
        У Дружківці закрилося відділення ПриватБанку / Фото: ПриватБанк
        У Дружківці закрилося відділення ПриватБанку / Фото: ПриватБанк

        ПриватБанк зупинив роботу свого відділення у Дружківці Донецької області через погіршення безпекової ситуації. Обслуговування клієнтів із цього міста буде продовжено у Краматорську.

        Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку у Facebook.

        Протягом доби у місті фіксуються обстріли, а рятувальники здійснюють евакуацію цивільного населення. За таких умов подальша робота відділення стала небезпечною для працівників і клієнтів.

        Реклама
        Реклама

        “Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно. Буквально цього тижня російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи”, – йдеться в повідомленні.

        У ПриватБанку нагадали, що відділення у Дружківці працювали безперервно з початку повномасштабного вторгнення, зокрема й у період тривалої відсутності електропостачання. Минулого року відділення прийняли понад 38 тисяч клієнтів, серед яких були місцеві мешканці та військовослужбовці, які проїжджали через місто.

        Надалі команди з Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що розташований за 20 кілометрів, де клієнти зможуть отримати всі банківські послуги. Загалом у Донецькій області наразі працює 11 відділень ПриватБанку.

        Відділення ПриватБанку у Дружківці / Фото: ПриватБанк

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини