У ДСНС показали наслідки нічних ударів РФ по Запоріжжю, Одесі та Харківщині: є постраждалі

У новорічну ніч РФ завдала ударів по Одесі, Запоріжжю та по Харківській області. На місцях влучань БпЛА виникли пожежі, є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС.

Російські війська атакували Запоріжжя ударним БпЛА. Постраждали п’ятеро людей, зокрема підліток. Внаслідок обстрілу дістали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річний хлопець.

В Одесі внаслідок нічної атаки спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги. Всі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

На Харківщині внаслідок обстрілів виникли пожежі. У Куп’янському районі внаслідок влучання ударних дронів горіли приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 кв. м. У Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки.