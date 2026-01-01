Смертельна ДТП на залізничному переїзді на Львівщині: водій BMW виїхав під потяг

31 грудня, близько 6:30, у місті Жовква Львівського району сталася ДТП, у якій загинула пасажирка автомобіля BMW 520. Машина виїхала на залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

За даними слідства, водій автомобіля BMW, 36-річний житель Львівського району, переїжджаючи залізничний переїзд на червоне світло, здійснив зіткнення з локомотивом сполученням “Куликів – Жовква”.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка автомобіля, 58-річна жителька Львівського району, загинула на місці. Водій легковика дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Водій автомобіля затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.