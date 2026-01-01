Загиблі птахи й зруйновані будівлі: оприлюднені фото наслідків удару по Екопарку під Харковом

Харківська обласна прокуратура та Суспільне оприлюднили фото наслідків авіаційного удару по Екопарку в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули птахи, пошкоджені будівлі, також поранення дістала волонтерка.

Наслідки влучання КАБу по Екопарку / Фото: Харківська обласна прокуратура, Суспільне

Про це в етері «Суспільне. Студія» повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна. За даними слідства, 1 січня 2026 року близько 11:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по території екопарку в селі Лісне.

Влучання сталося в землю. Унаслідок удару загинули птахи, пошкоджено приміщення екопарку. Крім того, поранення отримала 44-річна жінка, яка допомагала екопарку як волонтерка. Медики надають їй необхідну допомогу.

За інформацією Суспільне, загрози життю левів, які перебували в Фельдман Екопарк, немає. Про це повідомив керівник екопарку Іван Достов.

За його словами, зруйновано три будівлі: зимову будівлю для птахів, будівлю хижих тварин і ще одну новозбудовану споруду, в якій на момент удару нікого не було. Тигрів закрили, ветеринари проводять їх огляд, їхній стан оцінюють як нормальний. Щодо левів є питання, однак загрози їхньому життю, за словами керівника, немає, тварин також оглядають ветеринари.

Достов зазначив, що кількість загиблих птахів наразі невідома — підрахунок триває. У зруйнованому крилі перебували декоративні кури, фазани та цесарки. Він також наголосив, що тварини перебувають у стані сильного стресу.