Серія вибухів в окупованому Іловайську та удари БпЛА по нафтобазах у РФ: що відомо

У ніч на 1 січня з’явилися на окупованій території Донеччини лунали вибухи. Також під ударами перебували об’єкти паливної інфраструктури в Росії. Йдеться, зокрема, про нафтобази й нафтопереробні заводи в кількох регіонах.

Про це пише OSINT-канал Exilenova+.

Увечері 31 грудня в окупованому Іловайську Донецької області пролунала серія вибухів у межах міста.

Цього ж вечора з’явилася інформація про ураження ударними безпілотниками нафтобази в населеному пункті Людиново Калузької області РФ. За повідомленням, пожежа на нафтобазі тривала й після опівночі 1 січня.

Окрім цього, за попередніми даними, безпілотники уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Повідомлялося, що Ільський НПЗ “прийняв естафету” вже у 2026 році.

Пожежі на Ільському НПЗ та Північному товарному парку в Альметьєвську / Фото: Exilenova+

Також 1 січня надійшли повідомлення з Альметьєвська в Татарстані. За словами місцевих жителів, зафіксовано щонайменше два влучання безпілотників по території Північного товарного парку.

Північний товарний парк в Альметьєвську є промисловим комплексом ПАТ “Татнєфть”, призначеним для збору, сепарації, підготовки та зберігання товарної нафти з північних родовищ регіону перед подальшим транспортуванням.