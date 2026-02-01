Польща зафіксувала порушення повітряного простору об’єктами з боку Білорусі

У ніч з 31 січня на 1 лютого польські системи протиповітряної оборони зафіксували проникнення в повітряний простір країни об’єктів, що за характеристиками нагадували повітряні кулі. За даними військових, загрози безпеці Польщі вони не становили.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За інформацією командування, білоруська сторона здійснила чергову спробу розвідки та перевірки реакції польських систем протиповітряної оборони.

Реклама

Реклама

Польські військові зазначили, що в нічний час були зафіксовані вльоти в повітряний простір Польщі об’єктів, схожих на повітряні кулі. Політ цих об’єктів контролювали військові радіолокаційні системи. За оцінкою командування, вони не становили загрози для безпеки повітряного простору країни.

В Оперативному командуванні наголосили, що перебувають у постійному контакті з відповідними службами та установами й регулярно передають зібрані дані щодо зафіксованих об’єктів. Збройні сили Польщі залишаються в повній готовності до виконання завдань із забезпечення безпеки національного повітряного простору.