Морози до –28° і надія на ранню весну: прогноз Наталки Діденко

В Україні 2–4 лютого очікується пік холодів, після чого морози почнуть слабшати. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, найхолоднішими днями стануть 2, 3 та 4 лютого. Уже з 5–6 лютого морози відчутно послабшають.

На Стрітення в Україні прогнозується дуже холодна погода. У нічні години температура повітря опускатиметься до –20…–28 градусів, удень становитиме –12…–19 градусів. У південних областях уночі очікується –12…–18, удень –2…–10 градусів.

За словами Діденко, наразі домінує антициклон, тому в більшості областей опади малоймовірні. Водночас близькість чорноморського циклону зумовить у Криму та Приазов’ї сніг і хуртовини.

У Києві найближчої ночі температура знизиться до –25 градусів, удень очікується близько –15. Опадів не прогнозують, можливі сонячні прояснення.

Синоптикиня зазначає, що 3 та 4 лютого холод утримається, а з 5–6 лютого температура почне підвищуватися. За її словами, Україні фактично потрібно витримати «три ночі й три дні» сильних морозів.