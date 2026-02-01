Ілон Маск заявив, що SpaceX припиняє «несанкціоноване» використання Росією Starlink.

Україна виявила в російських ударних безпілотниках обладнання, що дозволяє отримати доступ до американської супутникової системи.

Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX успішно запобігла «несанкціонованому використанню» російськими військовими супутникової системи Starlink його компанії для нападу на Україну, пише Financial Times.

«Схоже, вжиті нами заходи щодо припинення несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали», — написав Маск в X. «Дайте нам знати, якщо буде потрібно щось ще».

Міністр оборони України Михайло Федоров відповів, що «перші кроки вже приносять реальні результати». «Ми дуже тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками», — додав він у повідомленні на сторінці Маска в соцмережах.

Раніше цього тижня Федоров заявив, що «через кілька годин після появи російських безпілотників, оснащених системою зв’язку Starlink, над українськими містами», його міністерство розпочало співпрацю з SpaceX, щоб запобігти використанню американської інтернет-системи для наведення на цілі всередині України.

Російські безпілотники продовжували наносити сотні ударів по Україні. Однак з четверга вони утримуються від атак на енергетичну інфраструктуру в Києві та його околицях після того, як Дональд Трамп попросив Володимира Путіна погодитися на тижневе «енергетичне перемир’я».

Кремль уточнив, що Путін погодився утриматися від вогню тільки до неділі — якраз перед очікуваним різким падінням температури приблизно до мінус 30°C і з урахуванням того, що українська енергосистема все ще пошкоджена в результаті попередніх атак.

Сергій Бескрестнов, радник міністра оборони України, в грудні заявив, що виявив антени Starlink в уламках сотень російських безпілотників дальньої дії, які використовувалися групами. Антени мали прямий зв’язок із супутниковим угрупованням Starlink, що дозволяло їм літати далі і практично без перешкод з боку засобів радіоелектронної боротьби.

Напередодні Бескрестнов написав, що контрзаходи SpaceX проти російських безпілотників дають результати, але також вплинули на використання Starlink деякими українськими військовими частинами. Він заявив, що розробляється рішення для забезпечення повного відновлення використання цієї технології Україною.

Десятки тисяч терміналів Starlink використовуються як українськими військовими, так і цивільним населенням. Інтернет-система має вирішальне значення для зв’язку та операцій з дронами, що проводяться ЗСУ.

Але вона також стала життєво важливим зв’язком для прифронтових районів, позбавлених телекомунікацій, і для кварталів Києва, де електропостачання та Wi-Fi були відключені в результаті російських бомбардувань.

Продаж і експлуатація Starlink в Росії заборонені через санкції США. Однак російські війська знайшли способи обійти заборону, і перші повідомлення про використання систем Starlink з’явилися в 2024 році.

Однак сильна залежність України від Starlink, а також побоювання з приводу минулої критики Києва з боку Маска і рішень, які переривали військові операції, викликали занепокоєння в Європі, де компанії поспішають знайти життєздатні альтернативи.

Перші побоювання виникли в жовтні 2022 року, після того як FT повідомила про збої в роботі комунікаційних пристроїв Starlink у українських військ на передовій. Маск тоді заявляв, що «Starlink призначений тільки для мирного використання».

Федоров зазначив, що «рішення технологічного мільярдера терміново активувати Starlink і відправити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення мало вирішальне значення для стійкості нашої держави».

Він назвав Маска «справжнім захисником свободи і справжнім другом українського народу».