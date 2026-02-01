Московський суд визнав “ЛГБТ-пропагандою” фотографію групи Queen

Мосміськсуд відхилив апеляцію мешканця Москви Давида Гевондяна, раніше оштрафованого за статтею про «пропаганду ЛГБТ» за розміщення у «ВКонтакте» зображення чоловіків, переодягнених у жінок.

З рішення Мосміськсуду, яке виявила «Верстка», випливає, що мова йде про фотографію учасників групи Queen, переодягнених у жіночий одяг під час зйомок кліпу на пісню I Want to Break Free, повідомляє Радіо Свобода.

26 березня Нагатинський районний суд Москви оштрафував 21-річного Давида Гевондяна за чотирма протоколами про пропаганду екстремізму та ЛГБТ, про це повідомляла «Медіазона». Однак з рішень районного суду було незрозуміло, яке саме зображення «чоловіків, переодягнених у жіночий одяг та аксесуари (дитячі шпильки у волоссі)», суд визнав «пропагандою ЛГБТ».

Гевондян оскаржив рішення, посилаючись на відсутність складу правопорушення. В апеляційній скарзі він зазначив, що фото чоловіків у жіночому одязі не несе в собі «пропаганди ЛГБТ», а є знімком зі зйомок кліпу на пісню I Want to Break Free групи Queen, на якій зображені учасники музичного колективу. Суд цей доказ відхилив.

«Розміщення на сайті фотографії учасників групи Queen, переодягнених у жіночий одяг, не має під собою будь-якого музичного підґрунтя з урахуванням загального змісту поширюваної інформації», – йдеться в рішенні Мосміськсуду.

Дії Гевондяна суд розцінив як пропаганду на тій підставі, що вони дають «позитивну оцінку обґрунтування нетрадиційних сексуальних відносин, що характеризуються як природні», а також “спотворюють” уявлення про відносини між чоловіком і жінкою, «руйнуючи сімейні цінності».

Пісня I Want to Break Free, написана басистом Queen Джоном Діконом, вийшла в альбомі The Works (1984). Кліп пісні є пародією на нескінченну мильну оперу Coronation Street, яка багато років йшла на телеканалі ITV, а також відсилає до колажу британського художника Річарда Гамільтона «Що робить сьогоднішні будинки такими різними, такими привабливими?» (1956), який вважається одним з найперших творів поп-арту.