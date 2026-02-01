Сили оборони знешкодили 76 ворожих БПЛА

У ніч на 01 лютого (з 18:00 31 січня) противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.