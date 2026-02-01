        Політика

        У Києві за ніч підключили до тепла понад 1500 будинків — Кличко

        Віктор Алєксєєв
        1 Лютого 2026 09:14
        Мобільний "пункт незламності" ДСНС біля Деснянської райдержадміністрації Києва, 10 січня 2026 року / Фото Суспільне
        Мобільний "пункт незламності" ДСНС біля Деснянської райдержадміністрації Києва, 10 січня 2026 року / Фото Суспільне

        У Києві за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхових житлових будинків. Роботи тривають після аварійної ситуації в енергосистемі України.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        За його словами, за минулу ніч комунальним службам вдалося відновити теплопостачання більш ніж у 1500 столичних багатоповерхівках, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі.

        Станом на зараз без теплопостачання в Києві залишаються близько 1000 будинків. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути тепло в квартири киян.


