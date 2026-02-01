У Києві за ніч підключили до тепла понад 1500 будинків — Кличко

У Києві за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхових житлових будинків. Роботи тривають після аварійної ситуації в енергосистемі України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за минулу ніч комунальним службам вдалося відновити теплопостачання більш ніж у 1500 столичних багатоповерхівках, які залишилися без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі.

Реклама

Реклама

Станом на зараз без теплопостачання в Києві залишаються близько 1000 будинків. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути тепло в квартири киян.