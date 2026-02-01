Укрзалізниця повідомила про обмеження та зміни руху поїздів у трьох регіонах

Укрзалізниця повідомила про актуальний статус руху поїздів в окремих регіонах станом на 1 лютого. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та інструкціями поїзних бригад.

У Харківській області дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Укрзалізниця рекомендує пасажирам користуватися автобусами об’їзним маршрутом.

У Запоріжжі моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз. Уранці між містами безпечно пропустили один електропоїзд, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот пасажирів. За можливості аналогічне рішення планують застосувати й увечері. Резервний сценарій із автобусним сполученням між Дніпром і Запоріжжям уже відпрацьований. Пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на оперативні вказівки поїзної бригади під час наближення до Дніпра, а пасажирів із Запоріжжя та Синельникового — уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальних працівників.

На Сумщині рух поїздів зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи Укрзалізниці. У разі виникнення безпосередньої небезпеки можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.

В Укрзалізниці закликали пасажирів регулярно перевіряти оновлення на офіційних каналах та обов’язково активувати push-сповіщення у застосунку.