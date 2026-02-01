        Події

        Укрзалізниця повідомила про обмеження та зміни руху поїздів у трьох регіонах

        Віктор Алєксєєв
        1 Лютого 2026 10:45
        Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця
        Укрзалізниця повідомила про актуальний статус руху поїздів в окремих регіонах станом на 1 лютого. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та інструкціями поїзних бригад.

        У Харківській області дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Укрзалізниця рекомендує пасажирам користуватися автобусами об’їзним маршрутом.

        У Запоріжжі моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз. Уранці між містами безпечно пропустили один електропоїзд, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот пасажирів. За можливості аналогічне рішення планують застосувати й увечері. Резервний сценарій із автобусним сполученням між Дніпром і Запоріжжям уже відпрацьований. Пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на оперативні вказівки поїзної бригади під час наближення до Дніпра, а пасажирів із Запоріжжя та Синельникового — уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальних працівників.

        На Сумщині рух поїздів зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи Укрзалізниці. У разі виникнення безпосередньої небезпеки можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.

        В Укрзалізниці закликали пасажирів регулярно перевіряти оновлення на офіційних каналах та обов’язково активувати push-сповіщення у застосунку.


