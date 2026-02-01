Спецпідрозділ ГУР провів успішну диверсію проти військ РФ на Харківщині

Спецпідрозділ ГУР МО України «Легіон “Свобода Росії”» у грудні 2025 року знищив польовий склад боєприпасів російських військ на Харківщині. Операцію провели без втрат серед особового складу.

Про це повідомили в Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Реклама

Реклама

За даними розвідки, у грудні 2025 року розвідувально-диверсійна група спецпідрозділу «Легіон “Свобода Росії”» здійснила успішну операцію в глибокому тилу противника на Харківщині.

Бійці підрозділу приховано проникли більш ніж на 7 кілометрів у бойові порядки ворога, виявили польовий склад боєприпасів російських військ та знищили його разом з особовим складом охорони. Втрат серед легіонерів немає.

У ГУР зазначили, що знищений об’єкт відігравав важливу роль у забезпеченні постачання та ротації окупаційних підрозділів у районі Куп’янська та безпосередньо впливав на їхню тактичну стійкість.

У розвідці також повідомили, що диверсійно-розвідувальні групи «Легіону “Свобода Росії”» послідовно нарощують інтенсивність дій у глибині тилу противника — від точкових ударів до системного тиску на логістику, управління та елементи забезпечення окупаційних військ.

Раніше підрозділи Легіону вивели з ладу логістичний маршрут на Запорізькому напрямку, який використовувався для постачання металу для військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму. Також було знищено особовий склад противника на пункті управління БпЛА на Покровському напрямку, включно з операторами та елементами управління, задіяними в розвідці та коригуванні вогню.

У ГУР наголосили, що пріоритетом Легіону залишається дезорганізація систем управління, зрив логістики та зниження бойових можливостей ворога ще до його виходу на лінію бойового зіткнення, а також діяльність руху спротиву на території РФ.