Росіяни скинули КАБ на екопарк під Харковом

Вранці 1 січня російські війська завдали удару по передмістю Харкова. Керована авіабомба влучила в землю в зоні відпочинку на території Малоданилівської громади.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання зафіксовано на території екопарку.

Унаслідок обстрілу поранення дістала 44-річна жінка. Постраждалу з вибуховими травмами госпіталізували, вона перебуває під наглядом медиків.

За даними Суспільне, внаслідок російського авіаудару зазнали руйнацій зимові приміщення для хижаків та птахів. Зазнали поранень леви.

“Зруйнований повністю “зимник” хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин. Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вол’єрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов — перебували у цій будівлі”, — розповів засновник екопарку Олександр Фельдман.