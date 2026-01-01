CNN: Американська розвідка спростувала заяву РФ про атаку на резиденцію Путіна

У Центральному розвідуправлінні США дійшли висновку, що Україна не била дронами по резиденції російського диктатора Володимира Путіна у ніч проти 29 грудня 2025 року. Це спростовує твердження, яке президент РФ озвучив президентові США Дональду Трампу.

Про це пише CNN з посиланням на американських посадовців.

За інформацією видання, директор ЦРУ Джон Реткліфф у середу поінформував Трампа про цю оцінку.

Росія публічно заявила, що Україна нібито намагалася вдарити по будинку Путіна у понеділок, а Трамп повідомив журналістам, що Путін розповів йому про це під час телефонної розмови. Тоді президент США заявив, що його непокоїть така інформація, і виглядав так, ніби повірив російському лідеру, попри те що Україна категорично заперечувала свою причетність до будь-якої подібної атаки.

“Мені це не подобається. Це недобре”, — сказав Трамп, зазначивши, що був «дуже злий», коли почув цю заяву.

Він визнав, що «можливо», це твердження є неправдивим і жодної атаки не було, але додав: “Але президент Путін сказав мені це сьогодні вранці”.

Джерела повідомили, що згодом Реткліфф поінформував Трампа, що ЦРУ не вважає це правдою. У середу Трамп продемонстрував більш скептичну позицію, опублікувавши в Truth Social посилання на редакційну колонку New York Post із заголовком: “Хвастощі Путіна про “атаку” показують, що саме Росія стоїть на заваді миру”. Редакційна колегія Post зазначила, що “іронічно, коли Путін, який уже майже чотири роки веде жорстоку війну, вважає, що будь-яке насильство поблизу нього заслуговує на особливе обурення”, і заявила, що “будь-яка атака на Путіна більш ніж виправдана”.

“Але ось у чому суть: удар дрона, ймовірно, ніколи не відбувався. (Президент України Володимир) Зеленський рішуче це заперечив. (Речник Кремля Дмитро) Пєсков сказав, що росіяни не можуть надати жодних доказів і закликав пресу “повірити Кремлю на слово”. Ні, ми цього не зробимо”, — написала редакція.

CNN звернулася до Білого дому по коментар. У ЦРУ від коментарів відмовилися.

Заява Путіна про нібито атаку — і подальша оцінка США, що вона не відповідає дійсності, про що першим повідомив Wall Street Journal, — пролунала на тлі інтенсивних переговорів, які Трамп і його посланці ведуть з метою завершення війни в Україні.

Путін висунув це звинувачення наступного дня після зустрічі Трампа із Зеленським у Мар-а-Лаго, після якої американський президент висловлював оптимізм щодо прогресу в досягненні миру.

Деякі європейські посадовці заявили, що ця заява є спробою Путіна зірвати мирні зусилля, не наразившись при цьому на критику з боку Трампа.

Інші також поставили під сумнів російську версію. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у середу назвала це “навмисним відволіканням”.

Міністерство оборони Росії в середу заявило, що з півночі України було запущено 91 безпілотник у напрямку резиденції Путіна поблизу Валдая в Новгородській області на північному заході Росії.

За даними відомства, понад половину дронів перехопили за кілька сотень кілометрів від цілі, не уточнивши, звідки відомо, що вони прямували саме до Валдая. Решту, за твердженням міністерства, було перехоплено над Новгородською областю між 3:00 та 8:30 за місцевим часом у понеділок.