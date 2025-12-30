У Києві чоловік публікував у соцмережах відео роботи ППО: що йому загрожує

СБУ затримала киянина, який під час обстрілів столиці засвітив роботу і позиції української ППО. Чоловіку інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

Житель Києва під час масованих атак РФ «зливав» у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці.

Проживаючи на верхньому поверсі висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, яка “працювала” по російських повітряних цілях. Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у Telegram-каналі та на Instagram-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників.

“Таким чином ворог міг використати “підсвічені” геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання киянина виявлено смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.