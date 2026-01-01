Світло відключатимуть в усіх областях: в Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ

Уночі 31 грудня РФ здійснила чергову масовану дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах України. Знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях. Також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

Про це повідомили в Укренерго.

“Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, триває поступове заживлення абонентів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу”, – йдеться в повідомленні.

Через попередні масовані ракетно-дронові атаки на енергосистему сьогодні, 1 січня, в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання.

Діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.