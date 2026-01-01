        Суспільство

        Світло відключатимуть в усіх областях: в Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ

        Галина Шподарева
        1 Січня 2026 12:24
        Генератор на вулиці / Фото: depositphotos
        Уночі 31 грудня РФ здійснила чергову масовану дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах України. Знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях. Також є нові знеструмлення на Чернігівщині. 

        Про це повідомили в Укренерго.

        “Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, триває поступове заживлення абонентів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу”, – йдеться в повідомленні.

        Через попередні масовані ракетно-дронові атаки на енергосистему сьогодні, 1 січня, в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання.

        Діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.


