СБУ затримала колаборантку, яка приїхала до Києва з Донеччини оформлювати закордонний паспорт

Служба безпеки затримала у Києві колаборантку, яка працювала на росіян з 2014 року у тимчасово окупованій Макіївці, де впроваджувала освітні стандарти РФ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 64-річна жителька Макіївки на початку окупації громади підтримала росіян і погодилася на їхню пропозицію очолити місцевий дитсадок.

Як встановило розслідування, після призначення на посаду жінка почала запроваджувати у цьому закладі освітні стандарти РФ. Під час батьківських зборів вона проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами.

“Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою”, – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ затримали підозрювану, коли вона приїхала до Києва, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).