У ЦВК повідомили, хто замінить Андрія Парубія у Верховній Раді

Громадську діячку та журналістку Тетяну Чорновол визнали обраною народною депутаткою України. Верховна Рада засвідчила дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Парубія.

Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

До ЦВК надійшов документ з Апарату Верховної Ради, який засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія, якого застрелили у Львові.

“Андрій Парубій був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії “Європейська Солідарність”, – йдеться в повідомленні.

ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії “Європейська Солідарність” під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Що відомо про Тетяну Чорновол

Тетяна Чорновол – народна депутатка України VIII скликання, українська журналістка та громадська діячка, співпрацювала з низкою українських видань. Відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму експрезидента Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції гідності. У 2014 році Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону “Азов”. З 24 лютого 2022 року брала участь у боях поблизу Чернігова та на Київщині. Має військове звання молодшого лейтенанта.