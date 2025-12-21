Розвідка США: воєнні цілі Путіна щодо України залишаються незмінними

Американська розвідка вважає, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від наміру захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи, яка входила до колишнього СРСР. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел, обізнаних зі звітами розвідки США.

За даними співрозмовників агентства, такі оцінки різко контрастують із заявами президента США Дональда Трампа та його переговірників, які публічно говорять про готовність Путіна завершити війну. Найсвіжіший розвідувальний звіт датується кінцем вересня.

У звітах також заперечуються твердження російського керівника про відсутність загрози для Європи. Висновки американської розвідки залишаються послідовними з 2022 року і загалом збігаються з позиціями європейських лідерів та спецслужб, які вважають, що Кремль прагне контролю над усією Україною та частинами колишнього радянського блоку, включно з країнами НАТО.

Реклама

Реклама

Нині Росія контролює близько 20 відсотків території України, зокрема більшу частину Луганської та Донецької областей, частини Запорізької і Херсонської областей, а також окупований Крим. Путін заявляє претензії на всі ці регіони.

За інформацією Reuters, адміністрація Трампа тисне на Київ з вимогою вивести українські війська з контрольованої частини Донецької області в межах можливого мирного плану. Президент України Володимир Зеленський і більшість українського суспільства таку вимогу відкидають.

Водночас директорка Національної розвідки США Тулсі Ґаббард заявила, що російська сторона намагається уникнути масштабнішої війни з Європою, а бойові дії в Україні демонструють обмежені можливості російських військ.

Переговори щодо можливого мирного врегулювання тривають. Представники США, України та європейських країн цього тижня обговорювали у Берліні варіанти гарантій безпеки для України. За даними дипломатів, ідеться про розміщення переважно європейських сил безпеки поза лінією фронту та про підтримку з боку США, зокрема розвідданими й повітряним патрулюванням.

Водночас залишається незрозумілим, чи погодиться Москва на такі гарантії. Путін неодноразово відкидав можливість присутності іноземних військ в Україні і наполягає на виконанні власних умов, не демонструючи готовності до поступок.