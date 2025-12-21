У США в авіакатастрофі загинули семеро людей, серед них – колишній пілот NASCAR Грег Біффл

У штаті Північна Кароліна внаслідок падіння бізнес-джета Cessna 550 загинули семеро людей, серед яких колишній гонщик NASCAR Грег Біффл. Про це повідомили в NASCAR.

Літак зазнав аварії в аеропорту Стейтсвілл Ріджионал. За даними дорожньої поліції Північної Кароліни, попередньо вважається, що серед загиблих були Біффл та члени його родини. Водночас офіційне підтвердження особистостей ще не завершене через сильну пожежу після катастрофи. Повітряне судно було зареєстроване на компанію, пов’язану з Біффлом, пише Reuters.

Повний список семи загиблих оприлюднять після завершення роботи судово-медичних експертів.

За інформацією сервісу FlightAware, літак прямував до Флориди, однак невдовзі після зльоту в складних погодних умовах близько 10:15 за місцевим часом намагався повернутися до аеропорту вильоту.

Місцеві ЗМІ оприлюднили фото злітної смуги, охопленої вогнем серед уламків літака. Національна рада з безпеки на транспорті США направила на місце події слідчу групу та пообіцяла надати подробиці розслідування під час брифінгу в п’ятницю.

Грег Біффл / Фото Reuters

Грегу Біффлу було 55 років. За свою кар’єру він здобув 19 перемог у серії Cup Series протягом 20 років. Останнім його стартом стала гонка Geico 500 у Талладезі в 2022 році. У 2023 році Біффла включили до списку 75 найвидатніших гонщиків в історії NASCAR.

Співчуття з приводу загибелі Біффла висловив, зокрема, сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс. Він зазначив, що Біффл був знаковою постаттю для спільноти NASCAR не лише на трасі, а й поза нею, згадавши його участь у рятувальних операціях після руйнівного урагану на заході штату.

Після авіакатастрофи аеропорт Стейтсвілла тимчасово закрили. За словами міської влади, його роботу відновлять після повного прибирання уламків зі злітної смуги.