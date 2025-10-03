Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб, — СБУ

Слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Понад рік тому Михайла Сцельнікова, який проживав у Львові, завербували російські спецслужби. З того часу він отримував завдання від кураторів з РФ і звітував про їх виконання.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, Михайло Сцельніков спочатку відстежував та передавав окупантам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Після перевірки готовності агента до виконання “складнішого” завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину.

“Щоб виконати “замовлення” держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства”, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).