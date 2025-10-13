До України повернули 20-річного юнака, якого росіяни намагалися мобілізувати

З тимчасово окупованого Криму вдалося повернули 20-річного українця, якого окупанти намагалися примусово мобілізувати до росармії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Коли Росія захопила Крим, хлопцю було 11 років. Минулого року 20-річного юнака почали примушувати до служби у збройних силах Росії. Спершу викликали на медичну комісію, а потім вручили повістку. Також до нього неодноразово приходили російські поліцейські, проводили допити, накладали штрафи та змусили підписати “підписку про невиїзд”.

Реклама

Реклама

“Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації”, – повідомив Єрмак.

Зрештою юнаку вдалося вирватися з окупації завдяки подрузі, яка звернулася по допомогу до Української мережі за права дитини, після цього волонтери організували операцію з його порятунку.

“Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно”, – розповів Єрмак.