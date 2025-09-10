З окупації вдалося повернути 20-річного юнака

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 20-річного хлопця, який понад три роки жив під постійним тиском окупантів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, російські загарбники змушували юнака оформлювати російські документи та погрожували його родині.

“Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому”, — написав Єрмак.

Повернення стало можливим завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA. Зараз він перебуває в безпеці поруч із рідними та отримує всю необхідну допомогу.