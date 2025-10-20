        Кримінал

        У Києві жінка вбила собаку своєї подруги: що загрожує зловмисниці

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 19:44
        Затримана за підозрою у вбивстві собаки / Фото: Поліція Києва
        Поліцейські Києва оголосили про підозру жінці за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Через сварку жителька столиці викинула собаку своєї подруги з вікна п’ятого поверху.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля підʼїзду будинку на вулиці Данила Щербаківського лежить собака, яку щойно викинули з вікна. Поліцейські з’ясували, що собаку з вікна п’ятого поверху кинула 38-річна жінка, яка перебувала в будинку у гостях у подруги.

        “Між гостею та місцевою мешканкою стався словесний конфлікт, через який зловмисниця у стані алкогольного сп’яніння взяла на руки домашнього улюбленця власниці квартири та кинула його з вікна. Внаслідок падіння песик породи фокстер’єр отримав тяжкі травми внутрішніх органів несумісні із життям та помер на місці”, – розповіли в поліції.

        Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури оголосили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

        Собака, якого викинули з вікна / Фото: Поліція Києва

