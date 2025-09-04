        Суспільство

        У приватному зоопарку під Києвом від сказу помер олень: відвідувачів просять звернутися до лікаря

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 13:34
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Суспільне
        Ілюстративне фото / Суспільне

        У приватному міні-зоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом від сказу загинув олень.

        Про це повідомила Борщагівська сільська рада.

        Реклама
        Реклама

        Тварина захворіла наприкінці серпня. У зв’язку з цим відвідувачам, які з 16 серпня перебували в зоопарку з дітьми та могли контактувати з тваринами (отримати подряпини, укуси чи ослинення), рекомендують терміново звернутися до лікаря. Саме медик вирішить, чи необхідне робити щеплення.

        Сказ — це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і має 100% летальність.

        Від початку року в Бучанському районі уже зареєстрували 11 випадків захворювань на сказ серед тварин.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини