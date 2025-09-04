У приватному зоопарку під Києвом від сказу помер олень: відвідувачів просять звернутися до лікаря

У приватному міні-зоопарку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом від сказу загинув олень.

Про це повідомила Борщагівська сільська рада.

Тварина захворіла наприкінці серпня. У зв’язку з цим відвідувачам, які з 16 серпня перебували в зоопарку з дітьми та могли контактувати з тваринами (отримати подряпини, укуси чи ослинення), рекомендують терміново звернутися до лікаря. Саме медик вирішить, чи необхідне робити щеплення.

Сказ — це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і має 100% летальність.

Від початку року в Бучанському районі уже зареєстрували 11 випадків захворювань на сказ серед тварин.