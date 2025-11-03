ВМС України ударили по спецпідрозділу РФ на буровій установці “Сиваш”

Військово-Морські Сили ЗСУ повідомляють про ураження елітного російського спецпідрозділу, розміщеного на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі. Під час операції було знищено технічні засоби спостереження та розвідки окупантів, а також розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

Після удару російська сторона почала поширювати відео, намагаючись видати українську операцію за власну «перемогу». Пропагандисти заявили про нібито ураження українського катера боєприпасом «Ланцет». ВМС наголошують, що на оприлюднених кадрах зафіксовано результат застосування українського дрона-камікадзе, який і здійснив удар по позиціях ворога.

Українські військові продовжують операції з ураження російських сил і об’єктів забезпечення на тимчасово окупованих морських інфраструктурах.

