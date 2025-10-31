        Політика

        Українські військові завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах глибині РФ

        Віктор Алєксєєв
        31 Жовтня 2025 17:38
        Ці об’єкти забезпечували електроживленням військові підприємства, що використовуються росією для ведення війни проти України / Фото Військово-Морські Сили ЗС України
        Ці об’єкти забезпечували електроживленням військові підприємства, що використовуються росією для ведення війни проти України / Фото Військово-Морські Сили ЗС України

        Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська. Про це повідомили у ВМС.

        За наявною інформацією, ці об’єкти забезпечували електроживленням військові підприємства, що використовуються росією для ведення війни проти України. Виведення їх з ладу ускладнює логістику та роботу відповідних виробничих потужностей ворога.

        У ВМС наголосили, що жодний регіон росії, який підтримує її військові потреби, не є безпечним для агресора.

