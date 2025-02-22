У Харкові запрацювала нова система оповіщення про повітряні тривоги

У Харкові 22 лютого запрацювала диференційована система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали звучатимуть окремо для міста та області, що дозволить точніше визначати загрози.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, Харків став першим містом в Україні, яке реалізувало подібний проєкт. Це рішення має знизити психоемоційне навантаження на мешканців та покращити функціонування економіки.

«Лише за минулий рік у Харкові пролунало 2113 сигналів повітряної тривоги — це 156 днів життя під сиренами. Водночас лише 455 з них стосувалися безпосередньо міста. Тобто вп’ятеро менше!» — зазначив Терехов.

Впровадження системи стало можливим завдяки співпраці інженерів, фахівців протиповітряної оборони, ДСНС, IT-компанії Stfalcon, Ajax Systems та інших служб.

«Це крок до більшої стабільності у всіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть довше, без зайвих перерв. А головне: якщо лунає сигнал, усі знатимуть — небезпека реальна, і треба негайно прямувати в укриття», — наголосив Терехов.