НБУ посилив гривню на тлі реструктуризації зовнішнього боргу України

Національний банк України встановив офіційний курс на 23 липня на рівні 41 гривня 33,69 копійки за долар, це на 15 копійок менше від курсу на 22 липня (41 гривня 49,12 копійки за долар).

Чинний 22 липня офіційний курс був новим історичним мінімумом гривні проти долара, ці мінімуми національна валюта оновлювала кілька разів упродовж місяця.

За даними Bloomberg, станом на 15:40 торги відбувалися на рівні 41 гривня 35 копійок за долар.

Зранку 22 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію. «Відновлюємо боргову стійкість», – відзначав голова уряду.