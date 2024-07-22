Економіка

НБУ посилив гривню на тлі реструктуризації зовнішнього боргу України
22 Липня 2024 16:04
читать на русском →
гривня, долар, курс, нбу
Ілюстративне фото / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Національний банк України встановив офіційний курс на 23 липня на рівні 41 гривня 33,69 копійки за долар, це на 15 копійок менше від курсу на 22 липня (41 гривня 49,12 копійки за долар).

Чинний 22 липня офіційний курс був новим історичним мінімумом гривні проти долара, ці мінімуми національна валюта оновлювала кілька разів упродовж місяця.

За даними Bloomberg, станом на 15:40 торги відбувалися на рівні 41 гривня 35 копійок за долар.

Зранку 22 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію. «Відновлюємо боргову стійкість», – відзначав голова уряду.


Теги: , , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Липня 2024 17:02

Противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного – Генштаб
22 Липня 2024 16:04

НБУ посилив гривню на тлі реструктуризації зовнішнього боргу України
22 Липня 2024 15:17

На Харківщині відкрито рух мостом на одному з найбільш важливих логістичних маршрутів
22 Липня 2024 14:57

“Гострі картузи” показали, як зараз виглядає с.Глибоке, біля якого точаться бої
22 Липня 2024 14:40

AUTO-Consulting: В Україні з автосалонів викупили всі автомобілі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки