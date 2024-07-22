Економіка

Україна домовилася з кредиторами щодо реструктуризації боргу
22 Липня 2024 11:13
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кабмін
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Кабмін

Україна домовилась з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року”, – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, таким чином Уряд зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист та відновлення.

Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни.

Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно з досягнутими домовленостями, будуть випущені нові єврооблігації з погашенням у 2029, 2039, 2034, 2035 і 2036 роках.


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