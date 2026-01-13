        Кримінал

        На Київщині китайці організували переправлення до України громадянок Таїланду

        Галина Шподарева
        13 Січня 2026 12:57
        Організаторам каналу нелегальної міграції оголосили підозру / Фото: Нацполіція
        У Київській області затримали двох громадян Китаю та українку за нелегальне ввезення на територію України громадянок Таїланду під виглядом працевлаштування. Зловмисники відкрили фіктивне підприємство, на яке оформлювали іноземок.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        За даними слідства, організував канал переправлення жінок із Таїланду до України 57-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – китаєць та українка, які допомагали головному фігуранту у легалізації іноземців.

        “Зловмисники зареєстрували фіктивне підприємство, на яке надалі “працевлаштували” чотирьох громадянок Таїланду. Організатор незаконного бізнесу раніше вже отримував заборону в’їзду в Україну, але неодноразово перетинав державний кордон по підробленому паспорту”, – розповіли в поліції.

        Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення через державний кордон України). Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 50 тисяч доларів, два автомобілі, банківські картки, оргтехніку та сервери, мобільні телефони та сім-картки, документи для легалізації іноземців, уставні та реєстраційні документи, печатки.

        Організатора затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України, вчинене повторно Кримінального кодексу України.

        Вирішується питання щодо примусового видворення нелегальних мігрантів з території України.

        Затримання організаторів незаконного каналу міграції / Фото: Нацполіція

