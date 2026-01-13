На Київщині китайці організували переправлення до України громадянок Таїланду

У Київській області затримали двох громадян Китаю та українку за нелегальне ввезення на територію України громадянок Таїланду під виглядом працевлаштування. Зловмисники відкрили фіктивне підприємство, на яке оформлювали іноземок.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, організував канал переправлення жінок із Таїланду до України 57-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Серед його спільників – китаєць та українка, які допомагали головному фігуранту у легалізації іноземців.

Реклама

Реклама

“Зловмисники зареєстрували фіктивне підприємство, на яке надалі “працевлаштували” чотирьох громадянок Таїланду. Організатор незаконного бізнесу раніше вже отримував заборону в’їзду в Україну, але неодноразово перетинав державний кордон по підробленому паспорту”, – розповіли в поліції.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення через державний кордон України). Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 50 тисяч доларів, два автомобілі, банківські картки, оргтехніку та сервери, мобільні телефони та сім-картки, документи для легалізації іноземців, уставні та реєстраційні документи, печатки.

Організатора затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України, вчинене повторно Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо примусового видворення нелегальних мігрантів з території України.