Олександра Борнякова призначили тимчасовим очільником Мінцифри

Уряд призначив Олександра Борнякова тимчасовим виконуючим обов’язків міністра цифрової трансформації України. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

До призначення Борняков обіймав посаду заступника міністра з питань євроінтеграції, а раніше відповідав за розвиток IT-напряму. Він працює в команді Мінцифри з 2019 року та був одним із тих, хто закладав основу роботи міністерства.

У Мінцифрі зазначили, що Борняков брав участь у запуску та розвитку таких проєктів, як Дія.City, Дія.City Invest, uResidency, IT Generation, CodeUA та Sandbox. У відомстві наголосили, що він добре знає систему зсередини, тому перерв у роботі міністерства або періоду адаптації не передбачається.

Головним фокусом роботи тимчасового очільника Мінцифри визначено інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу.