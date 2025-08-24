Людмила Лузан здобула четверте “золото” на чемпіонаті світу-2025

Лідерка збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан завершила чемпіонат світу-2025 перемогою в одиночці на дистанції 200 метрів. Це стало її четвертою золотою медаллю на турнірі, повідомляє Суспільне. Спорт.

Фінал каное-одиночки 200 м став останнім стартом Лузан на ЧС-2025. До нього українка виграла три попередні фінали: двійку на олімпійській дистанції 500 м, одиночку на 500 м та двійку з Іриною Федорів на 200 м.

Реклама

Реклама

У фіналі 200 м Лузан очолила заїзд з самого старту та фінішувала першою з результатом 46,09 секунди. Найближчу суперницю, кубинку Яріслейдіс Сірілом, яка була призеркою Олімпіади-2024, вона випередила на 0,18 секунди. Третє місце посіла Єкатєріна Шляпнікова (46,59).

ЧС-2025. Жінки. Каное-одиночка 200 м

Людмила Лузан (Україна) — 46,09 Яріслейдіс Сірілом (Куба) — 46,27 Єкатєріна Шляпнікова — 46,59

Підбиваючи підсумки, зазначимо – чотири “золота” на одному чемпіонаті світу – рекорд для Лузан як за кількістю перемог, так і за загальною кількістю нагород на одному турнірі. Вона не програла жоден заїзд.

Загалом це дев’ята золота медаль Лузан на чемпіонатах світу. Першу вона здобула у 2021 році у каное-двійці на 500 м.

Лузан уперше виграла світову медаль у каное-одиночці на 200 м. Раніше в цій дисципліні вона брала медалі лише на Олімпійських іграх-2020 (“бронза”) та на Євро 2021 і 2022 років і Європейських іграх-2023 (три “срібла”).

Завдяки четвертому “золоту” Лузан Україна піднялася на друге місце в медальному заліку (4 “золота” + 2 “срібла”), випередивши “нейтральних” атлетів. Лідирує Угорщина — 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові медалі.