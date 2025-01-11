Зеленський провів Ставку: ключові рішення щодо дронів, санкцій і співпраці з партнерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основними темами якої стали операції з використання дронів, оборонні закупівлі та санкційний тиск на Росію.

Дрони та військові закупівлі

На Ставці обговорили виконання контрактів на постачання техніки для Сил оборони, а також плани на поточний рік. Президент наголосив на необхідності зробити 2025 рік рекордним за кількістю дронів усіх типів і суттєво збільшити виробництво українських ракет, артилерії та іншої техніки.

«Я доручив збільшити кількість замовлень дронів. Це вже виконується. Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів», – зазначив Зеленський, подякувавши підрозділам, які завдають ударів по військовій інфраструктурі Росії.

Нові санкції

Президент окремо відзначив важливість санкцій, запроваджених цього тижня партнерами України:

США ввели обмеження проти нафтового сектору Росії, тіньового танкерного флоту, а також компанії «Сургутнєфтєгаз», яку Зеленський назвав «особистим гаманцем Путіна».

ввели обмеження проти нафтового сектору Росії, тіньового танкерного флоту, а також компанії «Сургутнєфтєгаз», яку Зеленський назвав «особистим гаманцем Путіна». Велика Британія оголосила новий пакет санкцій, спрямований на обмеження доходів Москви від продажу енергоресурсів.

оголосила новий пакет санкцій, спрямований на обмеження доходів Москви від продажу енергоресурсів. Японія запровадила заходи проти постачання компонентів для російського військового виробництва.

Під час візиту в Італію Зеленський обговорив із місцевими партнерами посилення санкційного тиску та блокування схем обходу обмежень.

Звіт Міноборони та успіхи на фронті

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про успішні перемовини в межах «Рамштайнської» платформи, наголосивши на ефективній роботі оборонних коаліцій України з міжнародними партнерами.

Також Президент повідомив про успішну операцію Сил спеціальних операцій та десантників, які взяли в полон двох військових із Північної Кореї на Курщині. «Росія намагається приховати участь військових з інших країн у війні проти України, але її дії викриті», – підкреслив Зеленський.

Обидва полонених наразі перебувають у Києві, отримують медичну допомогу та дають свідчення Службі безпеки України.