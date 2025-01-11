Зеленський провів Ставку: ключові рішення щодо дронів, санкцій і співпраці з партнерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основними темами якої стали операції з використання дронів, оборонні закупівлі та санкційний тиск на Росію.
Дрони та військові закупівлі
На Ставці обговорили виконання контрактів на постачання техніки для Сил оборони, а також плани на поточний рік. Президент наголосив на необхідності зробити 2025 рік рекордним за кількістю дронів усіх типів і суттєво збільшити виробництво українських ракет, артилерії та іншої техніки.
«Я доручив збільшити кількість замовлень дронів. Це вже виконується. Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів», – зазначив Зеленський, подякувавши підрозділам, які завдають ударів по військовій інфраструктурі Росії.
Нові санкції
Президент окремо відзначив важливість санкцій, запроваджених цього тижня партнерами України:
- США ввели обмеження проти нафтового сектору Росії, тіньового танкерного флоту, а також компанії «Сургутнєфтєгаз», яку Зеленський назвав «особистим гаманцем Путіна».
- Велика Британія оголосила новий пакет санкцій, спрямований на обмеження доходів Москви від продажу енергоресурсів.
- Японія запровадила заходи проти постачання компонентів для російського військового виробництва.
Під час візиту в Італію Зеленський обговорив із місцевими партнерами посилення санкційного тиску та блокування схем обходу обмежень.
Звіт Міноборони та успіхи на фронті
Міністр оборони Рустем Умєров доповів про успішні перемовини в межах «Рамштайнської» платформи, наголосивши на ефективній роботі оборонних коаліцій України з міжнародними партнерами.
Також Президент повідомив про успішну операцію Сил спеціальних операцій та десантників, які взяли в полон двох військових із Північної Кореї на Курщині. «Росія намагається приховати участь військових з інших країн у війні проти України, але її дії викриті», – підкреслив Зеленський.
Обидва полонених наразі перебувають у Києві, отримують медичну допомогу та дають свідчення Службі безпеки України.