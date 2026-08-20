Значна частина окупованого Криму залишилася без світла після нічної атаки

Значна частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання. Знеструмлені Центральний, Західний і Південний енергорайони півострова.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на «Крименерго».

У Сімферополі через відключення не працюють світлофори та зупинився рух тролейбусів.

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У Євпаторії дитячі садки та ясла перевели в режим короткочасного перебування дітей.

Російські джерела пов’язують масштабне знеструмлення з атаками Сил оборони України.

Водночас український моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомляє, що вночі було завдано удару по електропідстанції «Тамань», яка є одним із ключових елементів енергомосту з Краснодарського краю до окупованого Криму.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українських військових наразі немає.