        Події

        Значна частина окупованого Криму залишилася без світла після нічної атаки

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 10:59
        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела
        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела

        Значна частина тимчасово окупованого Криму залишилася без електропостачання. Знеструмлені Центральний, Західний і Південний енергорайони півострова.

        Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на «Крименерго».

        У Сімферополі через відключення не працюють світлофори та зупинився рух тролейбусів.

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        У Євпаторії дитячі садки та ясла перевели в режим короткочасного перебування дітей.

        Російські джерела пов’язують масштабне знеструмлення з атаками Сил оборони України.

        Водночас український моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомляє, що вночі було завдано удару по електропідстанції «Тамань», яка є одним із ключових елементів енергомосту з Краснодарського краю до окупованого Криму.

        Офіційного підтвердження цієї інформації з боку українських військових наразі немає.


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