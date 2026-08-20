СБУ заявила про запобігання замаху на командира військової частини у Полтаві

На Полтавщині Служба безпеки України затримала студента місцевого університету, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та підготовці вбивства одного з командирів військової частини регіону.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, студент потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку «легких» заробітків у Telegram.

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Як стверджують у СБУ, за інструкцією куратора з РФ він виготовив саморобний вибуховий пристрій та обладнав його мобільним телефоном для дистанційної активації.

Після цього підозрюваний мав вивчити розпорядок дня та маршрути пересування командира військової частини, щоб закласти вибухівку та дистанційно підірвати її під час наближення військового до визначеного місця.

Крім того, за даними слідства, під час підготовки замаху студент погодився виконати ще одне завдання — підпалити вантажівку. Для цього він придбав легкозаймисту суміш та погодив із куратором знищення автомобіля.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час спроби підпалу вантажівки.

Під час обшуку у нього вилучили споряджений саморобний вибуховий пристрій, наркотики та смартфон, у якому, за твердженням СБУ, містяться докази роботи на російські спецслужби.

Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Він перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.