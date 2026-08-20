Зеленський: Росія комбінувала балістику, крилаті ракети й дрони для удару по цивільній інфраструктурі

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська заздалегідь готували масований удар по Україні та комбінували балістичні ракети різних типів, крилаті ракети й безпілотники, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.

Про це Зеленський повідомив уранці 20 серпня.

За його словами, руйнування зафіксовані у Києві та Київській області, а також в Одеській і Чернігівській областях.

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У столиці пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівка, в якій зруйновані верхні поверхи, дитяча лікарня та школа. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Станом на ранок, за словами президента, у Києві внаслідок російської атаки загинули 12 людей. Ще одна людина загинула у Київській області. Близько 40 людей отримали поранення.

На Одещині російські війська атакували безпілотниками пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині під удар потрапила газова інфраструктура.

Зеленський подякував рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам, які працюють на місцях ударів і допомагають постраждалим.

Президент також заявив, що реакція світу на такі російські удари не завжди є достатньою.

За його словами, поки Україна не матиме достатньої кількості засобів протиракетної оборони, Росія не буде серйозно розглядати можливість миру.

Зеленський зазначив, що Україна щодня працює над програмою FREYJA для посилення захисту, однак наразі ракети-перехоплювачі для систем Patriot нічим замінити.

Президент наголосив, що Україні вони потрібні щодня, а кожна додаткова ракета-перехоплювач допомагає зберігати життя людей.