Румунія піднімала винищувачі через дрони біля кордону: один із них залетів у країну

У ніч на 20 серпня невідомий безпілотник перетнув повітряний простір Румунії та впав у повіті Тулча, неподалік кордону з Україною. Жертв і матеріальних збитків немає.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, о 02:23 радіолокаційна система спостереження виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною.

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Для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії. Крім того, для повітряної розвідки вилетів гелікоптер IAR-330 SOCAT Повітряних сил Румунії.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення в зоні потенційної небезпеки. О 03:20 жителям було надіслано повідомлення RO-Alert.

О 03:21 безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії приблизно за 13 кілометрів на схід від міста Галац.

Через три хвилини екіпаж гелікоптера IAR-330 SOCAT повідомив, що ціль впала приблизно за 4 кілометри на північний схід від населеного пункту Грінду в повіті Тулча, у безлюдній місцевості.

Після падіння безпілотника виникла пожежа, яка згасла самостійно. За даними Міноборони Румунії, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків не зафіксовано.

До місця падіння направили групу військових для охорони та обстеження території.

Повітряну тривогу скасували о 03:52.