Сили оборони за добу знищили 7 російських танків, 56 артсистем і майже 1 500 військових

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України близько 1 480 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 472 640 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 серпня.

За даними Генштабу, протягом доби Сили оборони України знищили 7 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем та 7 реактивних систем залпового вогню.

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Також російські війська втратили 1 672 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 10 наземних робототехнічних комплексів, 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2026 року, за оцінкою Генштабу ЗСУ, становлять:

особового складу — близько 1 472 640 осіб;

танків — 12 283;

бойових броньованих машин — 25 165;

артилерійських систем — 48 261;

РСЗВ — 2 050;

засобів ППО — 1 577;

літаків — 439;

гелікоптерів — 354;

наземних робототехнічних комплексів — 2 321;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 470 869;

крилатих ракет — 5 010;

кораблів і катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 136 818;

спеціальної техніки — 4 551.

У Генштабі зазначили, що дані про втрати противника уточнюються.