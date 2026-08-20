        Події

        Сили оборони за добу знищили 7 російських танків, 56 артсистем і майже 1 500 військових

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 07:08
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        Ілюстративне фото / Фото: 54 окрема артилерійська бригада
        Ілюстративне фото / Фото: 54 окрема артилерійська бригада

        За минулу добу російська армія втратила у війні проти України близько 1 480 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 472 640 осіб.

        Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 серпня.

        За даними Генштабу, протягом доби Сили оборони України знищили 7 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем та 7 реактивних систем залпового вогню.

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        Також російські війська втратили 1 672 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 10 наземних робототехнічних комплексів, 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

        Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2026 року, за оцінкою Генштабу ЗСУ, становлять:

        особового складу — близько 1 472 640 осіб;
        танків — 12 283;
        бойових броньованих машин — 25 165;
        артилерійських систем — 48 261;
        РСЗВ — 2 050;
        засобів ППО — 1 577;
        літаків — 439;
        гелікоптерів — 354;
        наземних робототехнічних комплексів — 2 321;
        БПЛА оперативно-тактичного рівня — 470 869;
        крилатих ракет — 5 010;
        кораблів і катерів — 35;
        підводних човнів — 2;
        автомобільної техніки та автоцистерн — 136 818;
        спеціальної техніки — 4 551.

        У Генштабі зазначили, що дані про втрати противника уточнюються.


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