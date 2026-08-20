Сили оборони за добу знищили 7 російських танків, 56 артсистем і майже 1 500 військових

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України близько 1 480 військових. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 472 640 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 серпня.
За даними Генштабу, протягом доби Сили оборони України знищили 7 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем та 7 реактивних систем залпового вогню.
Також російські війська втратили 1 672 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 10 наземних робототехнічних комплексів, 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2026 року, за оцінкою Генштабу ЗСУ, становлять:
особового складу — близько 1 472 640 осіб;
танків — 12 283;
бойових броньованих машин — 25 165;
артилерійських систем — 48 261;
РСЗВ — 2 050;
засобів ППО — 1 577;
літаків — 439;
гелікоптерів — 354;
наземних робототехнічних комплексів — 2 321;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 470 869;
крилатих ракет — 5 010;
кораблів і катерів — 35;
підводних човнів — 2;
автомобільної техніки та автоцистерн — 136 818;
спеціальної техніки — 4 551.
У Генштабі зазначили, що дані про втрати противника уточнюються.